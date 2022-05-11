"Захиститися можна лише зброєю і силою": в Міноборони розповіли, як Україна зміниться після війни

"Захиститися можна лише зброєю і силою": в Міноборони розповіли, як Україна зміниться після війни

Вже не буде тієї України, яка була до 24 лютого 2022 року.

Наша держава перетворюється на військову орієнтовану. Це дасть нам можливість захиститися.

Про це в етері “Сніданку з 1+1” повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

“Демократія демократією, але захиститися можна лише зброєю і силою. У нас акцент на професійну армію, на мілітаризацію, акцент на те, що ми самі повинні вміти себе захистити.”, - наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, що на Тернопільщині 17-річний киянин відкрив бізнес і ошукав на 1,2 млн грн чоловіків призовного віку.

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