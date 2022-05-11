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"Захиститися можна лише зброєю і силою": в Міноборони розповіли, як Україна зміниться після війни

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"Захиститися можна лише зброєю і силою": в Міноборони розповіли, як Україна зміниться після війни

Ганна Маляр / Фото: facebook.com/ganna.maliar

Вже не буде тієї України, яка була до 24 лютого 2022 року.

Наша держава перетворюється на військову орієнтовану. Це дасть нам можливість захиститися.

Про це в етері “Сніданку з 1+1” повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

“Демократія демократією, але захиститися можна лише зброєю і силою. У нас акцент на професійну армію, на мілітаризацію, акцент на те, що ми самі повинні вміти себе захистити.”, - наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, що на Тернопільщині 17-річний киянин відкрив бізнес і ошукав на 1,2 млн грн чоловіків призовного віку.

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