Захлинеться в бунтах: Подоляк пояснив, коли в Росії розпочнуться заворушення і безлад

На його думку, бунти в Росії можуть виникнути, коли прості росіяни перестануть боятися політичну еліту через її безсилля.

У Росії можуть спалахнути масштабні бунти, коли російська еліта почне дратувати суспільство.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує FREEДОМ.

На його думку, величезна кількість загиблих, поранених, зниклих безвісти фронті росіян не вплине на настрої в РФ.

Також читайте Росіян дедалі більше турбує ціна війни: директор ЦРУ оцінив загрозу для режиму Путіна

"І це не питання навіть пропаганди, це питання очікувань самого суспільства. Воно не готове критично ставитися до того, що робиться всередині країни. І вже тим більше, що робить його уряд. Воно залякане, воно малоосвічене, воно агресивне, воно, знаєте, це категорія зовсім іншого цивілізаційного стану, ніж той, у якому ми з вами живемо або живе Європа тощо. Це дуже важливо розуміти", — сказав Подоляк.

Радник голови ОП вважає, що бунти в Росії можуть виникнути в іншому разі: коли прості росіяни перестануть боятися політичну еліту через її безсилля.

"Російська Федерація повинна захлинутися в бунтах. …Бунти почнуться, коли ця еліта буде дратувати суспільство своїм боягузтвом або своїми панічними настроями", — вважає він.

На думку Подоляка, до заворушень в РФ можуть призвести подальші поразки окупантів на території України.

"І тоді суспільство відчує цю втрату. Тому що російське суспільство побудоване на принципі підпорядкування і страху. І воно відчує втрату, підпорядкованості і втрату страху, і після цього почне реалізовувати найнижчі свої якості, але вже не на території України, а на території власної країни. Грабувати, мародерити, банкомати розбивати. Ви побачите падіння, остаточне падіння російської неоімперії і, відповідно, ми з вами можемо очікувати на цьому місці появу іншого типу держави. Вона не буде демократичною, але, принаймні, на якийсь час буде менш агресивною", — підсумував радник голови Офісу президента.

Раніше Михайло Подоляк закликав притягнути до відповідальності Іран, Північну Корею та Білорусь, які допомогають РФ

Розпад РФ: мрія чи реальна перспектива

Американський генерал Бен Годжес заявив, що глава Чечні Рамзан Кадиров і керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готуються до розпаду Росії, а тому створюють власні армії.

Російський опозиціонер, правозахисник Марк Фейгін раніше називав три фактори, від яких залежить розвал Російської Федерації. Секретар РНБО України Олексій Данілов також впевнений, що війна проти України стане початком розпаду РФ.

Навіть терорист Гіркін-Стрєлков визнав, що на Росію чекає смута, Кремль "занапастив себе, а разом – всю країну".

Водночас, військовий експерт Петро Черник вважає, що Росії Захід не дасть розпастися через фактор Китаю.