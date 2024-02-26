Заходять в тил: окупанти на фронті почали використовувати нову тактику - військова пояснила деталі

Військові РФ почали рити тунелі для того, аби зайти в тил ЗСУ.

Російські окупанти на фронті почали використовувати нову тактику - вони риють тунелі для того, аби зайти в тил українських позицій. Таким чином вони намагаються взяти наші підрозділи в кільце.

Про це в інтерв’ю “Цензору” розповіла військова Маргарита Омеляненко.

“Росіяни зараз почали застосовувати нову тактику. Риють тунелі в тил для того, щоб неочікувано вириватись десь за передовими позиціями і брати в кільце піхоту. Причому роблять так, що інколи це важко помітити. У районі плюс-мінус наших інтересів взяли полоненого при штурмових діях, й він сказав, що вирили 50 метрів тунелю на глибині п’яти метрів”, - розповіла Маргарита Омеляненко.

За її словами, росіяни, коли рили тунель, звернули “трохи не туди”, через що нашим військовим, які тримали рубіж оборони - пощастило.

“Суть у чому? По прямій прорити, за позицію зарити і вийти за піхотою, там, де їх не чекають побачити. Ми зараз якраз шукаємо сейсмодатчики чи ще якісь пристрої, за допомогою яких можна було б відсканувати землю і зрозуміти, чи є пустоти. Тобто, "підриваються" вони чи ні”, - долала військова.

Проте дізнатися, яка кількість окупантів пересувається такими тунелями, поки що важко.

“На одній із ділянок, де у них вийшло прорити і зайти в тил, було десь до взводу – це до 30 осіб”, - підкреслила Омеляненко.

Нагадаємо, що російський підрозділ темношкірих найманців бере участь у штурмах на річці Дніпро.

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