«Загони Буданова» ліквідували трьох пілотів елітного підрозділу «Рубікон» на Запоріжжі

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Відповідну інформацію оприлюднили в «РБК-Україна», посилаючись на поінформоване джерело у «Загонах Буданова».

Атака відбулася о 10:00 у тимчасово окупованому Дніпрорудному Запорізької області шляхом дистанційного підриву фугасного заряду.

«Цей екіпаж уже тривалий час тероризував цивільних мешканців Запоріжжя невибірковими дроновими атаками. Помста прийшла до них, і прийде до кожного російського військового злочинця», — зазначили в українському підрозділі.

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Інформація про атаку підтверджується перепискою ворожих військовослужбовців.

Нагадаємо, днями «Загони Буданова» на ТОТ Запорізької області знищили воєнного злочинця Романа Внукова, відомого за позивним «Бетмен», а раніше ліквідували військового інженера Андрія Тісарєва, причетного до забезпечення російської агресії проти України.

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