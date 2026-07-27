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- Війна
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«Загони Буданова» ліквідували трьох пілотів елітного підрозділу «Рубікон» на Запоріжжі
23 липня «Загони Буданова» ліквідували трьох пілотів російського підрозділу «Рубікон», відомого дроновими ударами по мирних жителях, та поранили четвертого.
Відповідну інформацію оприлюднили в «РБК-Україна», посилаючись на поінформоване джерело у «Загонах Буданова».
Атака відбулася о 10:00 у тимчасово окупованому Дніпрорудному Запорізької області шляхом дистанційного підриву фугасного заряду.
«Цей екіпаж уже тривалий час тероризував цивільних мешканців Запоріжжя невибірковими дроновими атаками. Помста прийшла до них, і прийде до кожного російського військового злочинця», — зазначили в українському підрозділі.
Інформація про атаку підтверджується перепискою ворожих військовослужбовців.
Нагадаємо, днями «Загони Буданова» на ТОТ Запорізької області знищили воєнного злочинця Романа Внукова, відомого за позивним «Бетмен», а раніше ліквідували військового інженера Андрія Тісарєва, причетного до забезпечення російської агресії проти України.