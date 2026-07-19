«Загони Буданова» ліквідували воєнного інженера РФ, який робив вбивчу зброю

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Йдеться про Андрєя Тісарєва - начальника конструкторського відділу теплофізики та газодинаміки авіадвигунів ОКБ ПАТ «ОДК Кузнєцов». За даними Іванова, його ліквідували ввечері 15 липня на вулиці Лукачова в Самарі.

Тісарєв мав науковий ступінь кандидата технічних наук та був автором патентів у галузі авіаційного двигунобудування. За словами Іванова, розробки інженера використовувалися у російській стратегічній авіації.

«Він сприяв завданню російських ракетних ударів по цивільному населенню України за допомогою російських стратегічних ракетоносіїв та бомбардувальників», - написав Іванов.

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Підприємство «ОДК Кузнєцов», у якому працював інженер, створює та обслуговує силові установки для літаків Ту-95МС і Ту-22М3. Завод також працює з двигунами для важких транспортних вертольотів Мі-26.

Іванов повідомив, що до операції був залучений добровольчий підрозділ «Загони Буданова», про який раніше не повідомляли публічно.

Представник «Загонів Буданова» запевнив, що кожен причетний до злочинів проти України буде встановлений і покараний.

«Усі російські злочини задокументовані та персоналізовані, відплата за них буде неминучою, в якому б “тилу” не переховувалися їхні винуватці», - наголошують учасники руху.

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Раніше Кирило Буданов заявив, що кожен, хто причетний до російського терору та воєнних злочинів проти України, зрештою отримає справедливий і невідворотний вирок.

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