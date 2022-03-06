"Захопити місто не означає захопити українців": Блінкен заявив, що Путін зазнає поразки у війні з Україною

"Захопити місто не означає захопити українців": Блінкен заявив, що Путін зазнає поразки у війні з Україною

І хоча Путін має військовий потенціал, аби продовжувати агресію, українці готові протистояти цьому.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна Росії проти України, розв’язана Путіним, приречена на поразку. Навіть попри отримання контролю над деякими українськими містами, Путіну не вдасться контролювати українців.

Про це Блінкен заявив у неділю в інтерв’ю CNN.

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"Виграти битву – це не означає виграти війну. Взяти місто не означає захопити серця та розум українців. І що ми дізналися за останні пару тижнів — це те, що вони (українці - ред.) будуть боротися до кінця за свою країну – і якщо це займе тиждень, якщо це займе місяць і якщо це займе рік", - наголосив Блінкен.

Блінкен зазначив, що Путін все ж має військовий потенціал, аби продовжувати агресію, проте українці проявили неабияку мужність і готові протистояти цьому.

"Український народ продемонстрував, що не дозволить підкорити себе ні Володимиру Путіну, ні російській владі", — підкреслив держсекретар США.

За словами держсекретаря США, ця битва триватиме деякий час, проте перемога, скоріше за все, за українцями.