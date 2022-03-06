"Захопити місто не означає захопити українців": Блінкен заявив, що Путін зазнає поразки у війні з Україною

І хоча Путін має військовий потенціал, аби продовжувати агресію, українці готові протистояти цьому.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна Росії проти України, розв’язана Путіним, приречена на поразку. Навіть попри отримання контролю над деякими українськими містами, Путіну не вдасться контролювати українців.
Про це Блінкен заявив у неділю в інтерв’ю CNN.
"Виграти битву – це не означає виграти війну. Взяти місто не означає захопити серця та розум українців. І що ми дізналися за останні пару тижнів — це те, що вони (українці - ред.) будуть боротися до кінця за свою країну – і якщо це займе тиждень, якщо це займе місяць і якщо це займе рік", - наголосив Блінкен.
Блінкен зазначив, що Путін все ж має військовий потенціал, аби продовжувати агресію, проте українці проявили неабияку мужність і готові протистояти цьому.
"Український народ продемонстрував, що не дозволить підкорити себе ні Володимиру Путіну, ні російській владі", — підкреслив держсекретар США.
За словами держсекретаря США, ця битва триватиме деякий час, проте перемога, скоріше за все, за українцями.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.