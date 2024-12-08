Захопити за будь-яку ціну: Росія не відмовилась від мети окупувати Покровськ – ISW

Окупанти здійснили поворотний маневр з півдня після успішного розширення своїх позицій. Путінська армія, імовірно, продовжить жертвувати технікою та живою силою заради захоплення Покровська до 2025 року.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль навряд чи відмовиться від наступу на Покровськ навіть ціною серйозних втрат, адже це підтримує ширшу російську довгострокову мету - захоплення всієї Донецької області", – йдеться в повідомленні.

Також читайте Скільки окупантів ЗСУ ліквідували до добу: Генштаб назвав нові цифри

В ISW зазначили, що окупанти захопили Новопустинку (на південний захід від Покровська і на захід від Жовтого) та просунулися до південної околиці селища Шевченко (на північ від Жовтого).

Нагадаємо, на окупованій частині Миколаївської області, за декілька кілометрів від Очакова, російські окупанти збільшили кількість своїх підрозділів. Так вони обороняють Кінбурнську косу, яка є важливим плацдармом з багатьох аспектів.

Читайте також: