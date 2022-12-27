Захопив жителя Київщини і змусив допомагати: командиру російського танка з Бурятії оголошено підозру

Командиру російського танка, родом з Бурятії, оголосили підозру. Він напав на мирного жителя Київської області, захопив його в полон і погрозами змусив допомагати.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний пограбував чоловіка і погрожував вбивством. Росіянин змусив мирного мешканця показати безпечну дорогу до села Копилів Макарівського району. На його думку, там був підрозділ збройних сил РФ.

Потерпілий зміг втекти дорогою до села.

Військовому збройних сил РФ заочно оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Відомо, що танкіст брав участь в окупації території Макарівського району у Київській області. Після атаки Збройними силами України він ховався в лісі та шукав, як йому безпечно дістатися до російських військових формувань.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який допомагав окупантав викрадати учасників АТО під час окупації частини Київщини.

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