Захоплена окупантами Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю" - Гроссі

Ситуація на Запорізькій АЕС, яку захопили і контролюють російські окупанти, з кожним днем стає дедалі небезпечнішою.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, пише Sky News.

"Було порушено всі принципи ядерної безпеки. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну і небезпечну справу", - сказав він.

Наразі АЕС контролюється Росією, але у ній утримують український персонал, що призводить до конфліктів і передбачуваного насильства.

МАГАТЕ має певний контакт з персоналом, проте він "неоднорідний", додав Гроссі.

Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну дозволити експертам відвідати ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії.

Він також сказав, що ланцюжок постачання обладнання та запасних частин на АЕС був перерваний, тому "ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно".

Нагадаємо, Блінкен заявив, що Москва використовує Запорізьку АЕС як "ядерний щит".

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