Захоплена у полон окупантів парамедик "Тайра" жива: пропагандисти РФ показали відео

У ролику пропагандисти РФ називають Паєвську "учасницею батальйону "Азов", хоча вона є не військослужбовицею, а цивільною волонтеркою-парамедиком.

Волонтерка і парамедик Юлія Паєвська (позивний "Тайра"), яка була захоплена у полон окупантами, з’явилася на відео російських пропагандистських ЗМІ.

У ролику пропагандисти РФ називають Паєвську "учасницею батальйону "Азов", хоча вона є не військослужбовицею, а цивільною волонтеркою-парамедиком.

На відео "Тайра" закликала евакуювати мирних жителей з Маріуполя, які не змогли виїхати з тих чи інших причин покинути місто.

"Бойові дії тривають, ситуація стає дедалі гіршою. І там зовсім не місце для жінок, дітей, літніх людей. Я хотіла б, щоб було знайдене рішення, яке дозволить вивезти всіх цивільних з міста Маріуполя, з цього пекла", – сказала волонтерка.

Про те, що відома волонтерка та парамедик Юлія Паєвська потрапила до полону окупантів, стало відомо 16 березня. До полону потрапив також водій Юлії Сергій.

Юлія Паєвська має нагороду Народний Герой України. "Тайра" – засновниця підрозділу військових медиків-волонтерів "Ангели Тайри".

Нагадаємо, що окупанти захопили гуманітарну колону, яка прямувала до Маріуполя.

Раніше президент Зеленський подякував міністру закордонних справ Греції, який має намір супроводжувати гуманітарну місію в Маріуполь.

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