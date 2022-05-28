Захоплена військова техніка РФ оснащена американськими мікрочіпами - українська розвідка

Мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР МО України в російських комплексах ППО "Панцир", ударних вертольотах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101".
Захоплена російська військова техніка оснащена американськими мікрочіпами.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Воєнна розвідка України здобула докази застосування в озброєнні та військовій техніці країни-окупанта мікроелектроніки, виробленої в США. Про це у виданні "The War Zone" пише американський журналіст Говард Альтман. Мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР МО України в російських комплексах ППО "Панцир", ударних вертольотах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101", - йдеться у повідомленні.
У ГУР наголосили, що іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці ще раз доводять "ефективність" російського "імпортозаміщення" та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій.
Нагадаємо, США направлять до України новітні РСЗВ, зокрема HIMARS. Білий дім схвалив постачання реактивних систем залпового вогню великої дальності Україні M31 GMLRS — озброєння включать до наступного пакета американської військової допомоги. Очікується, що РСЗВ допоможуть Збройним Силам України в боях на Донбасі.
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