Захоплене село і військові навчання у Білорусі: головне зі зведення Генштабу ЗСУ

Захоплене село і військові навчання у Білорусі: головне зі зведення Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ розповів про всі найважливіші події на фронті за останню добу.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію станом на 18:00 26 травня щодо російського вторгнення.

Білоруська загроза

На Волинському та Поліському напрямках, на території Брестської області, тривають тактичні навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил Білорусі.

Сіверщина

На Сіверському напрямку окупанти продовжують проводити інженерне обладнання позиції у прикордонних районах Брянської області.

А для посилення охорони ділянки російсько-українського кордону ворог залучає підрозділи повітряно-десантних військ Збройних сил Росії.

Крім того, противник і далі обстрілює з мінометів та ствольної артилерії українські позиції у прикордонних районах Сумської області.

Слобожанщина

На Слобожанському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводили.

Харківський і Слов'янський напрямки

На Харківському та Слов’янському напрямках противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ, обстрілює українські позиції.

З метою уточнення положення українських військ вів повітряну розвідку безпілотником типу “Орлан-10”. Здійснив дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони України.

За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав, відійшов на позиції, що займав раніше.

Резерви

Російські загарбники на території прикордонних з Україною Бєлгородської та Воронезької областей готують резерви для подальшого відновлення наступу.

Донбас

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів українських військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, перегруповує війська. Росіяни посилюють угруповання за рахунок переміщення резервних підрозділів.

На Лиманському напрямку загарбники зосереджували зусилля на вогневому ураженні українських підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках Сєвєродонецька та Борівського, проте успіху не має. У напрямку Устинівки росіяни мають частковий успіх.

Щоб порушити логістичні сполучення та недопустити маневрів наших військ окупанти завдають ударів по мостових переправах.

На Бахмутському напрямку російські загарбники ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка. Проте успіху не мають, зазнали втрат та відійшли.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися поновити наступ, але успіху не мали.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілював позиції українських військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

Росіяни захопили село

Росіяни захопили село Мідна Руда, що в Бахмутському районі Донецької області. Кількість населення там станом на 2001 рік - 9 осіб.

Південь

На Запорізькому напрямку угруповання противника посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62, що є досить старою військовою технікою.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Росіяни продовжують обстріли українських військ та ведуть повітряну розвідку з використанням безпілотників.

Виявлено проведення інженерними підрозділами окупантів заходів із мінування узбережжя Каховського водосховища.

Придністров'я

На Бессарабському напрямку, на території невизнаного Придністров'я кремлівські маріонетки, знизили рівень "терористичної небезпеки".

"При цьому, особовий склад оперативної групи російських військ в регіоні продовжує ведення служби в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Окуповані території

На тимчасово захоплених територіях України окупаційна влада продовжує заходи адміністративно-поліцейського режиму.

Триває перешкоджання виїзду мирних жителів на територію, підконтрольну українській владі. Крім того, окупанти активізовали трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів через наявні та спеціальні засоби телерадіомовлення.