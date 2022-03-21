Захоплений в полон десантник "російської військової еліти" розповів про мародерства і безчинства своїх

Захоплений в полон десантник "російської військової еліти" розповів про мародерства і безчинства своїх

Після захоплення його в полон, його підрозділ змішувала з землею українська артилерія.

Двоє бійців територіальної оборони та поліцейський узяли в полон десантника розхваленої російською пропагандою Псковської дивізії. Узяли тихо, без пострілів. Той розповів ТСН, як так звана "російська військова еліта" воює з цивільними, мародерствує, а після потрапляння в полон - одразу ж мріє повернутися додому.

Володимир Сафронов, десантник розпіареної пропагандою Псковської девізії. Ба навіть більше, якщо вірити російській пропаганді, 104 полк - один з найкращих в Росії. Десятки нагород, підрозділ першим отримав звання "ударний».

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«Він відійшов від позицій метрів на 8 справити свою потребу і був затриманий нашими військовослужбовцями. Затриманий без жодного пострілу», - кажуть українські бійці.

Псковський десантник спочатку просить поїсти, а під час спілкування багато п'є води. Зізнається, увесь місяць в Україні недоїдав. Їжу окупанти відбирали у цивільних.

«У нас погано з їжею, ми заощаджуємо на їжі постійно... Дуже часто, що один пайок на день, йде на 2 людей. І переважно харчуємося тим, що знайдемо в будинках. Мародерства дуже багато, особисто мною було помічено, але я не підтримую таке, в основному цим займалися командувач і старші сержанти», - твердить полонений.

Володимир тепер каже, що його надурили. Після 2 місяців строкової служби, мовляв, його, вчителя фізкультури за спеціальністю, наполегливо агітували підписати контракт і лише він поставив свій підпис, одразу перекинули на війну в Україну. «Я бачив цивільних, які ховалися, деяких у заручники брали, виводили, я бачив людей, які не могли евакуюватися, які у страху постійному перебували, безмірно шкода їх було, дуже страшно знаходити їх», - каже той.

Полонений десантник розповів як "російська військова еліта" воює з цивільними і мародерствує

Але вже за мить десантник чітко говорить, що він готовий був стріляти, куди йому накаже командир. «Наказ був готовий виконувати», - каже полонений.

Уже не виконав. "Еліту російського війська" везуть до його ж колег у Київ. Вони ж усі планували в'їхати до столиці України. Там з ним спілкуватимуться представники спецслужб, щоб достеменно дізнатися, що встиг накоїти він в Україні.

Військові передають правоохоронцям і весь скарб десантника - кілька монет, рублів так 30, таблетки, паспорт та військовий квиток. Цьому бійцю пощастило, бо в полон він потрапив вранці, а увесь день його підрозділ змішувала з землею українська артилерія.

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