Захоплення Авдіївки і Куп'янська до виборів: в ISW пояснили активізацію окупантів

Російська окупаційна армія отримала чіткі часові межі щодо наступу: захопити Авдіївку Донецької області та Куп'янськ на Харківщині до виборів в Росії, які відбудуться у березні 2024-го.

Про це йдеться в новому огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"Оголошення Путіним про його кандидатуру на пост президента у військовій обстановці вказує на те, що його кампанія може зосередитися на війні Росії в Україні більше, ніж раніше оцінювало ISW", - наголошують американські аналітики.

В ISW зауважують, що, ймовірно, Кремль, доручив російським військовим захопити Авдіївку та, можливо, Куп'янськ до виборів. Йдеться про демонстрацію підтримки військовими кандидатури Путіна є стратегією страхування, якщо армія окупантів не зможе вкластися в ці терміни.

Зазначається, що протягом минулої доби російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки і мають незначні просування. Геолокаційні кадри за 8 грудня показують, що загарбники просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки.

Також ISW повідомляє з посиланням на російські джерела, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинового, до околиць Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки (9 кілометрів на північний захід від Авдіївки); на південь від Тоненького (5 кілометрів на захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського (10 кілометрів на південний захід від Авдіївки).

Як повідомлялося, росіяни активізували застосування дронів і авіації в районі Авдіївки. Крім того, окупанти активно застосовують артилерії, намагаються йти вперед піхотою і почали задіювати бронетехніку.

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