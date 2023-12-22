Захоплення Авдіївки нічого окупантам не дасть: Генштаб Естонії зробив заяву 

Армія агресорки Росії активізувалася за умов позиційної війни. Окупанти можуть захопити кілька невеликих населених пунктів. Втім, це не дасть російським військам переваги на оперативному рівні. Що більше - навіть якщо ЗСУ здадуть Авдіївку - ворогу це нічого не дасть.

Про це сказав під час брифінгу голова оперативного відділу Генштабу Естонії полковник Тармо Кундла, повідомляє ERR.ee.

"Якщо російським військам вдасться захопити місто, то це тактична перемога, яку добре презентувати громадськості, але вона не дає великого оперативного рівня успіху. Найближчим часом навряд чи Російська Федерація буде мати можливість зайняти більші території в Донецькій області", - каже полковник.

За його словами втрата Авдіївки можлива. Втім, це залежить від того, що вирішить Україна - продовжувати оборону чи відступити. Він зауважує, якщо Київ вирішить залишити місто задля збереження війська, нічого страшного для ЗСУ не станеться. Адже вже підготовлено нові оборонні позиції на захід від Авдіївки.

"Місто поки що не оточене. Навіть якщо російським військам вдасться його захопити, це буде тактична перемога, яка значного оперативного успіху не дасть", - наголошує представник естонського Генштабу.

Кундла вважає, що загарбники можуть знову спробувати захопити селище Мар'їнка, яке розташоване на південь від Авдіївки.

За словами естонського полковник, за останні два місяці на Донеччині загинули близько 25 тис. російських військових, з них 80% під Авдіївкою. Саме тяжкі втрати "вперше змусили Росію вводити в бій підрозділи, які до цього були розміщені за кордоном РФ".

Нагадаємо, речник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що місцевий Авдіївський коксохім контролюють українські Збройні сили.

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