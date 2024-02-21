Захоплення Авдіївки росіянами: у НАТО пояснили, як це вдалося ворогу

Захоплення Авдіївки на Донеччині військами РФ свідчить про складну ситуацію на полі бою. Втім, це не матиме істотного стратегічного впливу на ситуацію.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми не віримо - той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків", - наголосив він.

За словами Столтенберга, помітні успіхи окупантів наслідок того, що Росія заручилася "значною військовою підтримкою від Ірану, Північної Кореї", а також наростила власне виробництво й "мобілізувала більше сил".

Тому генсек наголосив на важливості того, аби союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги Україні.

"Але, звісно, також, щоб Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками", - додав Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 лютого головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять з Авдіївки. За його словами, Сили ЗСУ переходять до оборони на більш вигідних рубежах.

Президент Володимир Зеленський відреагував на вихід Збройних сил з Авдіївки. Він назвав рішення вийти з міста на інші рубежі - логічним, а також наголосив, що командування вдалося до такого кроку, аби українські захисники не потрапили в оточення ворога.

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