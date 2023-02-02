Захоплення Бахмута під особистим контролем Путіна: екскерівник Служби зовнішньої розвідки оцінив шанси втримати місто

Перед ЗСУ стоїть завдання не здавати Бахмут і “перемелювати” всі найкращі сили противника, які Кремль кидає на цей напрямок.

Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що перспектива захоплення російськими військами Бахмута на сьогодні є мінімальною, але її не можна виключати.

Про це він говорив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, ситуація під Бахмутом складна, оскільки там задіяні всі кращі підрозділи Російської Федерації.

“Під особистим контролем Путіна перебуває операція із захоплення Бахмута і далі розгортання наступальних операцій на Донеччині. Тому складно буде утримати ці позиції, але ми підтягуємо резерви. Можливі не тільки оборонні дії”, - підкреслив Маломуж.

Він нагадав, що ЗСУ утримують відкритим логістичний шлях із Краматорська, яким налагоджено постачання боєприпасів, техніки, живої сили.

“Перспектива захоплення Бахмута мінімальна, але її не можна виключати. Якщо [росіянами] будуть кинуті десятки тисяч і останні резерви високотехнологічних вогневих засобів і боєприпасів, то дійсно, можливо, треба буде виходити. Але сьогодні завдання стоїть не здавати Бахмут і перемелювати всі сили противника, особливо високомобільні, які Росія задіює в в цьому напрямку”, - зауважив Микола Маломуж.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки порівняв сьогоднішню ситуацію під Бахмутом із Соледаром, де українські бійці “перемололи” значну частину вагнерівців, які тепер втратили свою боєздатність і мобільність. Тут відбувається така ж ситуація із кадровими військовиками збройних сил.

"Тут подвійна стратегія — з одного боку Росія несе величезні втрати та є можливість нанесення контрударів з тилу, тоді Бахмут залишається під нашим контролем. А можливий маневр — вихід із Бахмута, але тоді буде проведення інших заходів, щоб знищити велику кількість угруповань противника", - спрогнозував Маломуж.

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