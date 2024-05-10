Захоплення Часового Яру не матиме "вирішального значення": Павлюк – про можливу втрату міста

Генерал пояснює втрату позицій тиском росіян та їхньою перевагою у повітрі та артилерії.

ЗСУ поки що утримує позиції у Часовому Яру, але деякі військові експерти вважають втрату міста неминучою. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк стверджує, що втрата Часового Яру не матиме "вирішального значення" у війні.

Про це пише The Economist.

До початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року генерал Павлюк очолював операцію Об'єднаних сил на сході України. Цей досвід дає йому глибоке розуміння ситуації в районі населених пунктів Очеретино та Часів Яр.

Останнім часом Росія наполегливо намагалася захопити ці два невеликі містечка в Донецькій області. Втрата Очеретина дозволила окупаційним військам прорвати першу лінію української оборони, що ставить під загрозу життєво важливі для армії маршрути постачання.

Генерал пояснює втрату позицій під Очеретино "шаленим" тиском росіян, їхньою перевагою у повітрі та у кількості артилерії.

Журналісти зазначають, що артилерійське співвідношення на фронті наразі становить 20:1 на користь РФ, а росіяни щодня випускають у сім разів більше снарядів, ніж українці.

Україна поки що утримує Часів Яр, який є стратегічною висотою й знаходиться лише за п'ять кілометрів на захід від Бахмута, який Росія "звільняла" 9 місяців і майже зрівняла з землею. Втрата міста відкриє окупантам доступ до групи населених пунктів – останніх міських центрів Донецької області, які контролює Україна.

"Генерал Павлюк, схоже, готує громадську думку до того, що дехто вважає неминучим. Він стверджує, що втрата Часового Яру не матиме "вирішального значення", це просто звичайне міське поселення", – пишуть автори статті.

Нагадаємо, ЗСУ вкрай необхідна зброя та інші ресурси, аби втримати Часів Яр. Без належної підтримки військових на цьому напрямку Україна може втратити цей населений пункт.

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