Захоплення Часового Яру: Politico оцінило, чим може обернутися для України втрата міста

Якщо армії агресорки Росії вдасться захопити Часів Яр на Донеччині, то це поставить під загрозу безпеку інших українських міст на Донбасі. Наразі окупація Часового Яру є метою військового наступу загарбників.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

"Якщо російським окупантам вдасться захопити це місто, у них з'явиться можливість розпочати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Ці міста є останнім оплотом Донецької області, що перебуває під контролем України", - заявив представник української армії підполковник Назар Волошин.

Часів Яр - стратегічно важливий населений пункт, що розташоване за 10 кілометрів від Бахмута. Він розташований розташований на панівних висотах, які не лише зручні для оборони, а й забезпечують контроль над навколишньою територією.

За словами Волошина, яко армія РФ таки захопить цю панівну висоту в регіоні, то це суттєво "спростить наступ (ворога - Ред.) у напрямку Костянтинівки та у напрямку Слов'янська і Краматорська".

Зазначається, що Кремль наказав захопити Часів Яр до 9 травня - дня, коли Росія святкує перемогу СРСР у Другій світовій війні. Що більше - ця дата та священна для російської військової пропаганди, яка відчайдушно потребує великої перемоги на фронті, додав Волошин. Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що українські війська "буквально вкопалися в землю", щоб стримувати щоденні атаки ворога.

Крім того, російські військові блогери підтвердили, що Часів Яр є важливою віхою на шляху до окупації всієї Донецької області та реалізації однієї з "головних цілей спецоперації, поставлених перед ними Путіним".

Своєю чергою, Назар Волошин розповів Politico, що, незважаючи на постійні атаки, росіяни навряд чи досягнуть своєї мети. Водночас він наголосив, що для того, щоб змінити ситуацію навколо Бахмута та Авдіївки, де росіяни користуються відсутністю боєприпасів у Києва та перевагою Москви в повітрі, Україні потрібна західна ППО, винищувачі F16 та інша зброя.

Нагадаємо, днями аналітики DeepState повідомили, що ворог просунувся біля Часового Яру та Новобахмутівки у Донецькій області. На цій ділянці фронту тривають бойові дії.

Своєю чергою, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія може захопити Часів Яр швидше за Бахмут та Авдіївку. Дефіцит у ЗСУ артилерії та засобів ППО дозволить загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста.

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