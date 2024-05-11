Захоплення Харкова: аналітики оцінили сили та можливості окупантів

Російські війська перебувають на відстані за 30 кілометрів від Харкова, але окупантам буде важко захопити місто, оскільки вони не створили "стратегічного резерву" для цієї мети.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Наразі російські війська перебувають приблизно за 30 кілометрів від околиць Харкова, і просування російських військ на відстань до 20 кілометрів від міста, ймовірно, дозволить російським військам здійснювати рутинний нецільовий вогонь по Харкову зі ствольної артилерії", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що наступ ЗС РФ у Харківській області потрібен росіянам для досягнення стратегічного ефекту — відволікання української живої сили і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.

За оцінками ISW, російським військам, швидше за все, буде важко захопити місто Харків.

"Російські війська раніше продемонстрували нездатність здійснювати широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, і російські військові, схоже, не створили "стратегічного резерву" в такому масштабі, який був би здатний підтримати дві або більше широкомасштабних наступальних операцій у найближчому майбутньому. Тому спроба Росії захопити Харків, ймовірно, вимагатиме від російських військ депріоритезації інших критично важливих ділянок фронту і передислокації значної кількості сил до району міжнародного кордону, на що російські війська навряд чи підуть, враховуючи давню мету російських військових — захопити решту території Луганської та Донецької областей", — зазначили у звіті експерти.

Нагадаємо, окупанти вранці, 10 травня, зробили спробу прорвати українську оборону на Харківщині в напрямку Вовчанська. По це повідомили в Міністерстві оборони України.

Зазначається, що спроба прориву української оборони не увінчалася успіхом і ЗСУ відбили ворожу атаку. Наразі на тій ділянці фронту тривають бої різної інтенсивності.

Напередодні бійці ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагалися прорвати українську оборону в напрямку міста Вовчанськ на Харківщині. Для цього ворог застосував артилерію та авіацію, а потім пішли ДРГ.

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