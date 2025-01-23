Захоплення Курахового: комбриг Золотарьов може постати перед судом за втрату міста

За інформацією журналістки, обвинувачення у втраті міста намагаються покласти лише на комбрига Віталія Золотарьова, хоча винні системні проблеми.

Полковник Віталій Золотарьов, колишній командир 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ, опинився під загрозою судового переслідування. Йому закидають провину за втрату міста Курахове, хоча ситуація, в якій опинився підрозділ, була критичною. Побратими вже попереджають його про можливі звинувачення і радять шукати адвоката.

Про це повідомила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Як пише Кирієнко, 46-та бригада понад рік героїчно тримала оборону Курахового, попри брак сил і ресурсів. За цей час боїв лише одна 46 відправила на відновлення 7 ворожих бригад.

"Стояли в місті навіть тоді, коли туди лишалась одна дорога і тримали місто, навіть тоді коли майже не було піхоти. Але як можна втримати місто одним і майже стертим батальйоном? Як можна втримати місто, коли все навколо оточене?", – питає Юлія Кирієнко.

Проблеми почалися ще раніше, коли ворог захопив ключові позиції поблизу міста. Зокрема, спочатку ЗСУ втратили Вугледар, потім стався "Успенівський мішок", де оточили підрозділи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

"А увесь цей час тільки лінивий не казав, що Вугледар –ворота у Курахове. Потім піхота біжить цілими ротами з міста Селидове і ми втрачаємо Гірник-ключову висоту на напрямку. І ворог там займає нашу лінію укріплень, яку дійсно будували. Але вийшло, що для росіян. Фронт навколо Курахово, яке утримує 46 бригада понад рік до цього, складається як картковий будинок за лічені дні", – каже кореспондентка.

За словами Юлії Кирієнко, обвинувачення у втраті міста намагаються покласти лише на комбрига, хоча винні системні проблеми.

"У будь-якого комбрига, на жаль, немає повноважень дістати з кишені резервну бригаду чи хоча б батальйон і поставити її собі в підмогу. Це вирішує особисто Главком", — наголошуює журналістка.

Також зазначають, що затримка з ухваленням рішень і відсутність резервів ускладнили оборону.

"Поповнення людьми майже нема, бо влада провалила мобілізацію. Спочатку звільненням воєнкомів, потім законом про мобілізацію, який на руку більше ухилянтам. Немає дієвого покарання за СЗЧ. Командир часто навіть самостійно рішення на маневри не може ухвалити, без узгодження з Головним штабои. Але поки це узгодження відбудеться, ситуація на полі бою може кардинально змінитися", — пише Кирієнко.

За словами кореспондентки, Золотарьов ухвалив складне рішення вивести залишки бійців, щоб зберегти їхні життя.

"Напевно, краще було, аби офіцери і солдати в тому таки Кураховому лягли смертю героїв, аніж прийняли складне рішення про вихід і зберегли цінну піхоту? Дякую за службу, панове офіцери. Сідайте на лаву підсудних. Виходить так?" — риторично запитує вона.

Нагадаємо, активність російської армії відбувається на багатьох ділянках фронту, не тільки в районі Покровська та Мирнограда, а й у районі Часового Яру, Торецька, на Лиманському та Куп'янському напрямку. Зараз у росіян можливостей для відкриття ще однієї масштабної ділянки фронту ресурсів замало.