Захоплення Курської АЕС малоймовірне: The Economist про іншу мету ЗСУ

На думку видання, більш реальною метою може бути створення незручної для Кремля "буферної зони".

Захоплення Курської атомної електростанції Силами оборони України наразі видається малоймовірним.

Про це пише британське видання The Economist з посиланням на власні джерела.

У виданні зауважують, що протягом останніх двох днів російські пропагандисти та Z-воєнкори припускають, що метою ЗСУ в Курській області може бути атомна електростанція, як "око за око проти окупації Росією Запорізької атомної станції".

"Без належним чином організованих сил ви повторите помилки, які росіяни зробили на північ від Києва 2022 року. Ми відрізали їх від лінії фронту, і вони стали легкою здобиччю", – каже джерело видання в українському Генштабі.

На думку The Economist, той факт, що Україна залучила механізовані сили, включно з танками, ускладнить її матеріально-технічну проблему: бронетехніка потребує багато палива та обслуговування.

Більш реальною метою може бути створення незручної для Кремля "буферної зони", подібно до спроб Росії створити таку зону на півночі Харківської області. Це навіть може стати розмінною монетою в майбутніх переговорах.

Крім того, утримання цієї території Україною стало б публічним ляпасом російському диктаторові Володимиру Путіну.

Раніше ми писали, що відбувається з охороною Курської АЕС.

Військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак відповів, чи має Україна намір захопити Курську АЕС.

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