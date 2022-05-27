Захоплення окупантами Каховської ГЕС загрожує екологічною катастрофою

Російські окупанти розгорнули пункт управління на Каховській гідроелектростанції, при цьому вони не роблять нічого, щоб запобігти екологічній катастрофі.

Через захоплення гідроелектростанції немає змоги відремонтувати два гідроагрегати.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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“Розгорнутий пункт управління займається загальною координацією військ ворога на "Південному воєнному окрузі". При тому, що там зосередили певний ресурс, ніхто навіть не думає докладати зусиль для підтримання належного режиму об'єкта.Наразі на станції не працює вже одразу два гідроагрегати. Причиною цьому є те, що окупанти не можуть їх відремонтувати й не дають це зробити українській стороні, адже тепер ця електростанція стала військовим стратегічним об'єктом”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Каховська ГЕС та головна споруда Північно-Кримського каналу, шлюзи якої до 2014 року регулювали подачу дніпровської води до Криму, були захоплені російськими військовими, які вторглися на Херсонщину з анексованого півострова.

20 травня видання "Центр журналістських розслідувань" із посиланням на жителів Нової Каховки повідомило, що на Каховській ГЕС скидають великі обсяги води, яка затоплює Нову Каховку. За інформацією видання, на гідроелектростанції змушені скидати воду з Каховського водосховища у великих обсягах, оскільки не працюють два гідроагрегати, які не можуть відремонтувати через окупацію. Внаслідок цього вже затопило набережну і міський парк імені Степана Фалдзинського у Новій Каховці. Під загрозою – навколишні села і Херсон.

Каховська ГЕС на Херсонщині скидає воду з водосховища

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