Захоплення Покровська: до якої дати Путін хоче оточити місто — Маломуж

Росіяни прагнуть завершити операцію з оточення Покровська до інавгурації Трампа.

Операцію з оточення Покровська очільник Кремля Володимир Путін прагне завершити до інавгурації Дональда Трампа в США.

Про це в ефірі "КИЇВ 24" 12 січня сказав голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, стратегічними цілями ворога є перекриття низки логістичних трас від Дніпра до Покровська, перерізання логістики.

"Стратегічне завдання — захопити Покровськ, а широкомасштабним заходом є просування в напрямку Дніпропетровщини", — сказав Маломуж.

Росіяни мають на меті завдавати ударів по українським військам, які будуть намагатися деблокувати напрямок.

"Основне завдання зараз — рухатися до Покровська, захоплюючи нові селища, долаючи нові укріпрайони, які ми там створили. І до інавгурації Трампа завершити операцію з оточення Покровська. Але ми сьогодні маємо низку засобів, які мають стримати ворога у напрямку Дніпропетровщини", — сказав Маломуж.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця", а саме майор Віктор Трегубов заявив раніше, що наразі не йдеться про напівоточення міста Покровськ.

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