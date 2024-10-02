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Захоплення РФ Вугледара: у ЗСУ зробили важливу заяву про вихід з міста

Захоплення РФ Вугледара: у ЗСУ зробили важливу заяву про вихід з міста

ЗСУ.

Виникла загроза оточення міста.

Сили оборони України вийшли з Вугледару Донецької області задля "збереження особового складу і бойової техніки".

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що в результаті дій окупаційних військ виникла загроза оточення міста Вугледар.

Саме тому Вищим командуванням наданий "дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледара з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій".

"Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України", - йдеться у заяві ОСУВ "Таврія".

Бої за Вугледар 

Аналітики проєкту DeepState повідомили 1 жовтня, що росіяни захопили ВугледарЗа інформацією ресурсу, окупанти публікують вивішені триколорні ганчірки на всіх куточках міста.

Тим часом видання "Суспільне" з посиланням на джерела у 72-й бригаді ЗСУ, яка захищає Вугледар, заперечили повне захоплення міста. Офіційного підтвердження інформації про окупацію Вугледара досі нема.

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