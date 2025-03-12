Захоплення росіянами Суджі: в РНБО повідомили реальну ситуацію на Курщині

Станом на 12 березня бої на Курщині, зокрема і в напрямку Суджі тривають.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Інформація про захоплення росіянами Суджі, станом на зараз, не відповідає дійсності", — написав він.

Нагадаємо, те, що українські війська у Курській області продовжують виконувати свої бойові завдання, попри спроби росіян чинити максимальний тиск, підтвердив і президент України під час підсумкової промови після переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

Про те, що армія РФ увійшла в Суджу на Курщині, повідомив український військовий, підрозділ якого перебуває в Курській області. Це сталося після того, як росіяни встановили вогневий контроль над дорогою Юнаківка-Суджа – ключовим шляхом до міста з Сумщини.

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