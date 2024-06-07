Захоплення Росією нових територій на Харківщині: в США зробили важливу заяву

Захоплення окупаційною армією Росією додаткових територій у Харківській області внаслідок наступу не є стратегічно важливим з погляду загального перебігу війни в Україні.

Про це заявив заступник радника з національної безпеки США Джонатан Файнер, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, ЗСУ вдалося зупинити наступ окупантів у Харківській області завдяки надходженню нової військової допомоги США. Окрім того, велику роль відіграв дозвіл завдавати ударів по території РФ західним озброєнням.

"Ймовірно, є надмірна частка негативу та песимізму щодо того, скільки насправді досягла Росія у своєму власному наступі на північ від Харкова. Росії вдалося захопити вузьку смугу території в основному вздовж свого кордону, яку ми не вважаємо (і я не думаю, що Україна вважає), стратегічно важливою з погляду загальної траєкторії війни", - наголосив заступник радника з нацбезпеки США.

Файнер зауважує: попри всі теперішні складнощі на полі бою, Вашингтон не розглядає це "як період стратегічної небезпеки". Зараз, переконаний політик, важливим є те, щоб Штати та їхні союзники доправляли необхідну військову допомогу до України якомога швидше.

"Думаю, що наша робота зараз полягає в тому, щоб ресурси, які ми отримали, і які надають інші країни в коаліції, якнайшвидше надходили до України", - наголосив він.

За словами Файнера, відтак результат війни в буде принаймні частково визначений не конкретним перебігом боїв, а роботою військово-промислового комплексу сторін та їхніх союзників.

Нагадаємо, ввечері 6 червня аналітики проєкту DeepState повідомили, що Росія окупувала ще одне село на Харківщині - Іванівку. Офіційної інформації наразі немає.

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