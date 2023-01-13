Захоплення Соледара росіянами не означатиме неминуче оточення Бахмута - ISW

Російські війська направили великі ресурси, щоб встановити контроль над Соледаром

Російські загарбники, ймовірно, змогли захопити весь Соледар, однак це не означає неминуче оточення Бахмута.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що українські сили в Соледарі більше не можуть тримати організовану оборону, тому, ймовірно, були вимушені відступити з західних околиць міста.

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Аналітики ISW вважають, що російські заяви про важливість захоплення Соледара перевищені. У найкращому випадку це є "пірровою тактичною перемогою", вважають експерти.

В ISW продовжують наполягати, що захоплення Соледара не означає, що росіяни зможуть оточити Бахмут і не дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими українськими наземними комунікаціями у цьому районі.

Російські війська направили великі ресурси, щоб встановити контроль над Соледаром, що, ймовірно, призведе до виснаження військ і прискорить ослаблення російського угруповання на цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше у Держдепі заявили, що контроль над містом Соледар, яке не має жодного стратегічного значення, потрібний росіянам виключно для демонстрації успіхів у війні після серії поразок віз ЗСУ.

Крім того, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що у Соледарі та Бахмуті, де тривають запеклі бої, воює класична "зеківська" армія Росії, яка нікому не підкоряється.

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