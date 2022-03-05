Захоплення та мінування будівлі херсонського філіалу українського мовника силовиками РФ: розпочато кримінальне провадження

Команда "Суспільного" продовжує працювати на сайті та в соцмережах.

Херсонська обласна прокуратура здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами захоплення державних і громадських будівель, а також порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили в Офісі генерального.

Зазначається, що 3 березня, військовослужбовці РФ захопили будівлю херсонського філіалу "Суспільного" з незаконно використання мовника для розповсюдження дезінформації. В результаті захоплення територія і приміщення телерадіокомпанії, а також обладнання частково пошкоджені.

Наразі команда "Суспільного" продовжує інформувати про все, що відбувається в регіоні в соцмережах та на сайті.