Захоплення та розграбування ЧАЕС: полковнику поліції нацгвардії РФ повідомлено про підозру

Захоплення та розграбування ЧАЕС: полковнику поліції нацгвардії РФ повідомлено про підозру

За його участі також було незаконно вивезено військовослужбовців Національної гвардії України до РФ.

Полковнику поліції Федеральної служби військ національної гвардії РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, на виконання наказу генерала Федеральної служби військ нацгвардії РФ, знаючи, що атомна електростанція відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права є об’єктом, що містить небезпечні сили, взяв участь у її силовому захопленні із застосуванням зброї.

Підозрюваний також причетний до незаконного вивезенння 169 військовослужбовців Національної гвардії України до РФ.

Фото: Офіс генерального прокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СБУ за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ.

Нагадаємо, Зеленський нагородив співробітників ЧАЕС, які працювали в умовах окупації.

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