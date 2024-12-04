Захоплення територій України не є пріоритетом: Подоляк назвав головну мету Росії

Сьогодні Росія хоче не лише відкусити якомога більший шмат української території. Одне з ключових її прагнень – досягти поступок з боку Заходу.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "РБК-Україна".

"Для Росії сьогодні важливо навіть не захопити ще там пів кілометра чи ще там 20 квадратних кілометрів території України. Просто я не зовсім розумію, чому це глобальні еліти продовжують удавати, що вони цього не розуміють. Для Росії важлива капітуляція – не України, бо Україна не капітулює в будь-якому випадку і про це постійно говорить. Для Росії важлива капітуляція Сполучених Штатів Америки. Разом з Європою, зрозуміло", – зазначив Подоляк.

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За його словами, ця капітуляція означала б, що Захід перестане допомагати Україні, погодиться на завершення цієї війни з виконанням, як мінімум, певної частки ультимативних вимог Росії, визнає за країною-агресоркою захоплені території та гарантує їй уникнення відповідальності за сам факт агресії як такої.

"Це забезпечить Росії "непоразку", а непоразку практично вони [російська пропаганда – ред.] там продадуть, як перемогу – "проміжну перемогу", скажімо так. От що для Росії важливо і тому вона буде продовжувати підіймати ставки", – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, російська пропаганда останніми днями почала поширювати тези про те, що нібито РФ "досягла цілей СВО" та "перемогла" Україну у війні. Зокрема було проведено "семінар" для віцегубернаторів, організований адміністрацією Путіна, на якому обговорювався "образ перемоги у СВО". На думку політичного експерта Тараса Загороднього, такі дії росіян спрямовані на українців, щоб спробувати відвернути увагу.

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