Захоплення Торецька: чому росіянам важливо окупувати це місто

Військам РФ вдалося увійти до частини Торецька Донецької області. У міській забудові тривають вуличні бої. Загарбники хочуть отримати у місті плацдарм.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі РБК-Україна.

З його слів, захоплення Торецька дасть можливість наступати росіянам в чи то в сторону Покровська або - Авдіївського напрямку, Краматорська, Слов'янська на підсилення війська в районі Часового Яру.

"Якщо ми говорили, що Часів Яр і Покровськ є фланговими напрямками для охоплення Донецької області для ворога, то напрямок Нью-Йорку, чи того ж самого Торецька - це для нього лобовий наступ", - пояснює Тимочко.

Наступ для противника важливий, каже він. Адже Нью-Йорк і Торецьк - шахтарські містечка з досить непогано розвиненою у свій час індустрією, де відбувався видобуток вугілля.

"Там були непогані залізничні колії, звідки ворог, між іншим, сподівається використовувати шахти чи шахтну інфраструктуру для того, щоб ховати бронетехніку й добудовувати свої плацдарми для наступу", - каже Тимочко.

Окрім того, захоплення Торецька для армії РФ важливе, щоб відсунути ЗСУ від Горлівки, від Ясинуватської траси, яка для них досить важлива у плані застосування логістичних магістральних шляхів", - пояснив військовий..

Також Торецьк - це прямий вихід на Горлівку, яка є містом-супутником Донецька. Рам там важливо відсувати ЗСУ максимально далі, аби убезпечити свої склади, розташування військ підрозділів від української артилерії і оперативно-тактичних БпЛА.

Нагадаємо, речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що росіяни зайшли до Торецька, бої ведуться за кожен під'їзд. Окупанти дещо просунулися по вулиці Центральна у напрямку шахти "Центральна". Проте ситуація постійно змінюється.

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