"Захоплення" Торецька: військовий пояснив, як окупанти маскують провали на фронті

Місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони. Фейк про нібито "захоплення" міста знадобився росіянам, щоб "перекрити" свої втрати у Курській області.

Про це в телеефірі розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

"Їм просто треба було "прибити" інформаційну повістку власних втрат на Курщині. І вони почали розповідати власному населенню про якийсь там контроль… Звісно, там тривають міські бої, і вони там важкі. Але вони там тривають і важкі вже який місяць. І про жодний контроль росіян над містом мова не йде", – пояснив Віктор Трегубов.

За словами військового, у місті щоденно відбувається від 10 штурмів.

Ситуація в Торецьку — що відомо

28 січня Інститут вивчення війни повідомив, що російські окупаційні війська досягли нових просувань на Курахівському і Торецькому напрямках, а також у центрі Часового Яру. Українським силам вдалося дещо відтіснити росіян в одному з районів Торецька.

7 лютого аналітики DeepState спростували інформацію про окупацію Торецька, повідомивши, що у місти тривають бої і Сили оборони продовжують чинити опір. У DeepState додали, що бої наразі точаться у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Війська РФ контролюють практично весь центр Торецька.

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин підтвердив, що у Торецьку тривають бої, окупанти щодня здійснюють активні штурми.

"Основні зусилля ворога зосереджені у напрямку шахта Торецька — північ, шахта Центральна — південь і по центру у напрямку школи № 5. Противник мінує логістичні шляхи, навіть свої позаду. А там, де немає можливості мінувати, робить або завали підривами, або кидає підручні засоби для ускладнення пересування", — розповів він.

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