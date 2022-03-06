Захоплення відділу поліції на Луганщині окупантами: розпочато розслідування

Окупанти мали з собою зброю.

У Луганській області прокурори зареєстрували кримінальне провадження за фактом захоплення державних будівель.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що 4 березня до одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області прибули невідомі озброєні особи у військовій формі. Окупанти захопили будівлю державного органу. Крім того, розташували поруч із відділом свою військову техніку.

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.