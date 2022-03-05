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Захоплення ЗАЕС окупантами: персонал працює під тиском РФ, можуть бути тяжкі радіаційні наслідки

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Захоплення ЗАЕС окупантами: персонал працює під тиском РФ, можуть бути тяжкі радіаційні наслідки

Запорізька АЕС

Верховна Рада розповіла, що зараз відбувається на АЕС в Запоріжжі.

Оперативний персонал Запорізької атомної електростанції, яку днями атакували окупанти, контролює стан енергоблоків ЗАЕС та забезпечує їхню експлуатацію, попри те, що перебуває під тиском загарбників.

Про це повідомив урядовий Telegram-канал Ukraine NOW.

"Персонал перебуває під тиском окупантів та майже не має можливості міжзмінного відпочинку, що суттєво збільшує імовірність виникнення помилки під час роботи та може призвести до важких радіаційних наслідків", - сказано у повідомленні.

Наразі, як зазначається, у мережі є два енергоблоки, інші - у стані ремонту та вимушеного холодного зупинення. За інформацією керівництва Запорізької АЕС, персонал обходить територію проммайданчика та виробничих приміщень, щоб виявити небезпечні предмети та пошкодження конструкцій, систем та елементів АЕС.

Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма фон перебуває у межах норми.  О 13:30 було відновлено постачання опалення та гарячої води до міста Енергодар.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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