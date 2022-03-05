Захоплення ЗАЕС окупантами: персонал працює під тиском РФ, можуть бути тяжкі радіаційні наслідки

Захоплення ЗАЕС окупантами: персонал працює під тиском РФ, можуть бути тяжкі радіаційні наслідки

Верховна Рада розповіла, що зараз відбувається на АЕС в Запоріжжі.

Оперативний персонал Запорізької атомної електростанції, яку днями атакували окупанти, контролює стан енергоблоків ЗАЕС та забезпечує їхню експлуатацію, попри те, що перебуває під тиском загарбників.

Про це повідомив урядовий Telegram-канал Ukraine NOW.

"Персонал перебуває під тиском окупантів та майже не має можливості міжзмінного відпочинку, що суттєво збільшує імовірність виникнення помилки під час роботи та може призвести до важких радіаційних наслідків", - сказано у повідомленні.

Наразі, як зазначається, у мережі є два енергоблоки, інші - у стані ремонту та вимушеного холодного зупинення. За інформацією керівництва Запорізької АЕС, персонал обходить територію проммайданчика та виробничих приміщень, щоб виявити небезпечні предмети та пошкодження конструкцій, систем та елементів АЕС.

Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма фон перебуває у межах норми. О 13:30 було відновлено постачання опалення та гарячої води до міста Енергодар.