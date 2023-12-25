Захоплювали будівлю СБУ в Маріуполі: чергових поплічників окупантів заочно засудили до 15 років в'язниці

Заочні терміни ув’язнення отримали ще двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України.

В Україні до 15 років в’язниці заочно засудили російського бойовика-розвідника, який захоплював будівлю Служби безпеки в Маріуполі.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, заочні терміни ув’язнення отримали ще двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України. Серед них – командир розвідувального взводу окупантів, що брав участь у захопленні будівлі СБУ в Маріуполі.

“Зловмисником виявився мешканець Донеччини, який ще у 2014 році добровільно приєднався до терористів на сході України. Там його призначили до складу “окремої мотострілецької бригади “Слов'янська” народної міліції днр”, яка підпорядкована командуванню Південного військового округу країни-агресора”, - розповіли в СБУ.

Ватажки окупантів залучали його до активних бойових дій проти сил АТО. Згодом зрадник очолив розвідувальний підрозділ ворожого з’єднання, а наприкінці лютого 2022 року брав участь у боях на східному фронті, зокрема - у Маріуполі.

“Ще одним засудженим є житель Донецької області, який у липні 2019 року записався до “окремої артилерійської бригади особливого призначення “Кальміус” 1-го армійського корпусу росії. Після початку повномасштабного вторгнення рф бойовика “відряджали” на передову східного та південного фронтів, де він здійснював артобстріли позицій ЗСУ. Також зловмисник використовував протитанкове озброєння для стримування контрнаступальних операцій українських військ”, - додали в СБУ.

Там також наголосили, що суд визнав обох ворожих поплічників винними за трьома статтями КК України:

⁠ч. 1 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

⁠ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

⁠ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формуваннях).

“За матеріалами СБУ суд призначив їм 15 років тюремного ув’язнення заочно з конфіскацією майна. Оскільки засуджені перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності”, - підкреслили в Службі безпеки.

Нагадаємо, що стало відомо, коли і скільки тисяч РФ кине до України нових мобілізованих.

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