"Захоронили місцеві": на Харківщині знайшли тіла шести військових РФ, серед убитих є підполковник

На території Золочівської громади, що в Харківської області, знайшли могили російських військовослужбовців.

Зазначається, що могили знайшли на різних вулицях. Вони не мали жодних знаків, саморобних хрестів.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, правоохоронці знайшли шість трупів у форменому одязі Збройних сил Російської Федерації. До слова, один з вбитих - це підполковник Герасимов В. С.

"Нам довелося викопати ці могили для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур. Коли ми допитали місцевих мешканців, ми дізналися, що це захоронили місцеві, тому що це "по-православному". Наш народ — непереможний", - написав він.

Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Як повідомлялося, 21 травня російські окупанти обстріляли ракетами Вінницьку область. Українські захисники збили біля містечка Немірів Вінницького району російську ракету. Спрацювала протиповітряна оборона.

Крім того, у суботу військові Російської Федерації завдали ракетного удару по Рівненщині. Окупанти держави-терористки поцілили в об’єкт військової інфраструктури.

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