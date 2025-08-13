Загострення на Донеччині: оголошено обов’язкову евакуацію

Евакуація / © Associated Press

У Донецькій області розпочинається обов’язкова евакуація родин з дітьми із Білозерської та Добропільської громад.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Рішення про обов’язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Так, евакуації підлягають мешканці міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади; селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.

Зазначається, що на сьогодні у названих населених пунктах перебувають близько 1150 дітей.

«Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України», — йдеться в заяві Філашкіна.

Він наголосив, що перебування на території Донецької області становить постійну небезпеку, та закликав до евакуації, поки це ще можливо.

Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський заявив про складну ситуацію на фронті у районі Краматорська та на напрямку Добропілля — Краматорська. Там ворог зміг просунутися на близько 10 км у кількох точках, однак лише зі стрілецькою зброєю. Частину окупантів уже ліквідовано, частину — взято в полон, а решту буде знищено найближчим часом.

Як повідомив 13 серпня речник ОК «Дніпро» Віктор Трегубов, українські війська оточили та знищують невеликі групи росіян, які намагалися просунутися біля Добропілля. Прорив уже локалізовано, противнику не дають закріпитися.