Буданов прокоментував ситуацію на фронті: чого очікувати від наступу РФ

Буданов прокоментував ситуацію на фронті

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загострення на фронті вже триває. Він підкреслив, що ситуація не зміниться кардинально, і те, що відбувається зараз, — це вже частина цього загострення.

Про це повідомляє «Громадське радіо».

Коментуючи заяву Володимира Путіна про те, що «російська земля буде там, де ступить нога російського солдата», Буданов зробив однозначний висновок: «Так усе ж правильно сказано. От куди дійдуть — це буде під їхнім контролем».

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Очільник ГУР наголосив на важливості усвідомлення цієї загрози українськими громадянами: «Я сподіваюся, що розуміють усі. І нам, як громадянам, з цього потрібно робити висновок тільки один — що треба реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК чи чогось подібного. Бо інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені».

Відповідаючи на запитання, доки триватиме це загострення, Кирило Буданов зазначив: «До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів».

Нагадаємо, РФ не так сильно залежить від постачань з Ірану, як нам би хотілося, тому загострення на Близькому Сході мало вплине на бойові спроможності країни-агресорки. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.