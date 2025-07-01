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- Війна
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Буданов прокоментував ситуацію на фронті: чого очікувати від наступу РФ
На передовій спостергіється загострення війни. Це триватиме до закінчення мирних переговорів. Таку інформацію надав Кирило Буданов.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загострення на фронті вже триває. Він підкреслив, що ситуація не зміниться кардинально, і те, що відбувається зараз, — це вже частина цього загострення.
Про це повідомляє «Громадське радіо».
Коментуючи заяву Володимира Путіна про те, що «російська земля буде там, де ступить нога російського солдата», Буданов зробив однозначний висновок: «Так усе ж правильно сказано. От куди дійдуть — це буде під їхнім контролем».
Очільник ГУР наголосив на важливості усвідомлення цієї загрози українськими громадянами: «Я сподіваюся, що розуміють усі. І нам, як громадянам, з цього потрібно робити висновок тільки один — що треба реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК чи чогось подібного. Бо інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені».
Відповідаючи на запитання, доки триватиме це загострення, Кирило Буданов зазначив: «До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів».
Нагадаємо, РФ не так сильно залежить від постачань з Ірану, як нам би хотілося, тому загострення на Близькому Сході мало вплине на бойові спроможності країни-агресорки. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.