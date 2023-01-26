Захотіла стати “кухаркою Путіна”: 85-річна москвичка втекла з дому на фронт, але не добралася до вокзалу

Пенсіонерка з Москви під впливом російської пропаганди потайки від рідних вирішила поїхати на окупований Донбас, щоб працювати на польовій кухні на лінії фронту. Але через ожеледицю на вулиці не дісталася навіть до вокзалу.

Про цей випадок повідомив Telegram-канал Mash.

85-річна фанатка кремлівського пропагандиста Соловйова від початку повномасштабного вторгнення уважно стежила за війною в Україні за сюжетами російського телебачення. Згадавши, що до виходу на пенсію вона підробляла кухаркою, старенька жінка потай від сім'ї вирушила “на фронт”, залишивши дітям записку: “Поїхала на Донбас варити суп”.

Виходячи з дому, старенька сказала рідним, що йде до магазину, а насправді подалася на вокзал.

Також читайте Кладовище вагнерівців у Росії зросло майже в сім разів: фото з супутника

Московська ожеледиця та недбалість двірників у російській столиці зруйнували її плани. Біля входу на вокзал бабуся послизнулася та розбила собі голову.

Зараз вона під наглядом лікарів і незабаром повернеться додому, щоб отримувати чергові порції пропагандистської брехні з телевізора. Про струс мозку у потерпілої не повідомляють.

Нагадаємо, раніше у столиці Росії Москві жінка поскаржилась поліції на сусідку-українку. Пенсіонерці не сподобалось те, що її сусідка під час конфлікту сказала, що Україна відновить територіальну цілісність, а Кримський міст буде знищено.

Читайте також: