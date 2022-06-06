Заховав в цукерці: український журналіст, ризикуючи життям, вивіз із Маріуполя "флешку" з інформацією

Український журналіст ризикуючи життям вивіз з окупованого Маріуполя “флешку” з цінною інформацією.

Електронний пристрій він заховав в цукерці.

Про це журналіст В'ячеслав Твердохліб розповів в етері ТСН.

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За його словами, перебуваючи в Маріуполі, він знімав на камеру те, що відбувалося в місті - зокрема обстріли, вбитих цивільних людей, понівечену інфраструктуру.

“Я знімав те, що на той час відбувалося в місті. Я пересувався під обстрілами і намагався фільмувати. Робив це для того, щоб ці кадри побачив весь світ. Дякуючи Музею війні, дякуючи консульствам, ця фотовистовка зараз мандрує країною. Була загроза того, що якщо б окупанти знайшли мій телефон, вони б вбили мене та водія, тому я довго вирішував, як цю інформацію витягнути”, - розповів В'ячеслав Твердохліб.

Він також додав, що в Маріуполі в полоні у окупантів досі перебувають два українських журналіста.

Нагадаємо, що в Маріуполі від спеки містом поширюється "запах смерті".

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