Загроза авіаударів по Україні – військовий командир попереджає про нову хвилю небезпеки

ППО / © Володимир Зеленський

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Українці перестали реагувати на повітряні тривоги через тривалий період ефективної роботи ППО. Проте ситуація змінилася — небезпека повернулася.

Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За його словами, звичка до безпеки, яку створила ефективна робота ППО, розслабила не лише цивільне населення, а й військових. Раніше більшість повітряних цілей, запущених Росією по території України, вдавалося успішно збивати. Це створило ілюзію контролю над ситуацією, через що багато громадян перестали спускатися до укриттів під час тривог.

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«Наші засоби протиповітряної оборони за попередній період часу дещо підрозслабили цивільне населення, давайте будемо чесно казати, відповідно і військових. Чому? Тому що більшість цілей повітряних, які запускалися Росією по території України, вони ефективно збивалися. Як наслідок повітряної тривоги це стало щось буденне», — зазначив Федоренко.

Він наголосив, що станом на сьогодні ситуація змінилася. Російські атаки продовжуються, і ризик для життя мирного населення залишається високим. За словами командира, загроза повернулася, а отже — і необхідність дотримання правил безпеки.

«І значна кількість українців перестали спускатися до вкриттів. Станом на сьогоднішній день загроза повернулася», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська вночі проти 23 червня завдали масованого удару по Києву та області, застосувавши безпілотники, балістичні та крилаті ракети. У Шевченківському районі зруйновано під’їзд багатоповерхівки, загинули шість людей, триває рятувальна операція. Пошкоджено бізнес-центри, житлові будинки, інфраструктуру метро та спортивний комплекс у кількох районах. Постраждали 25 осіб, серед них четверо дітей; кількість жертв може зрости.

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