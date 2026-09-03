Загроза для кількох міст України одразу: що будують росіяни у Криму

Росіяни будують у Криму дроно-порти

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Росія в тимчасово окупованому Криму взялася будувати дронові аеропорти, аби посилювати атаки на кілька українських міст. У Криму фіксують появу першої спеціалізованої бази для безекіпажних катерів. Окупанти розраховують використовувати її для ударів по прибережних регіонах, зокрема Одещині та Миколаївщині, а також для атак на цивільне судноплавство в Чорному морі.

Про це пише Defence Express.

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Росія розбудовує в окупованому Криму інфраструктуру дроно-портів

Супутникові знімки узбережжя озера Донузлав поблизу селища Новоозерне зафіксували споруди, що за формою нагадують елінги. Окупанти викопують у береговій лінії заглиблені укриття, укріплюють їх піщаними насипами з боків і маскують сітками зверху.

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До кожного об’єкта підведено ґрунтові шляхи для підвезення персоналу та логістики БЕКів. Усередині таких укриттів катери спускають на воду, обслуговують та утримують у бойовій готовності.

Поряд із захищеними позиціями, ймовірно, є додаткова інфраструктура: складські приміщення, ремонтні майстерні та командно-антенні комплекси зв’язку.

OSINT-дослідник H I Sutton виявив щонайменше 21 подібний елінг у різних частинах акваторії Донузлава. За його даними, зведення об’єктів розпочалося ще в лютому, що може свідчити про готовність бази до повноцінної роботи.

«Наразі ми не фіксуємо активного бойового застосування безекіпажних катерів з боку ЗС РФ. Проте створення такої інфраструктури свідчить, що противник, імовірно, перебуває на етапі випробувань і готує базу під майбутнє розгортання цього класу засобів», — пишуть аналітики «КіберБорошна».

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Розвиток безекіпажних катерів РФ розпочала ще 2022 року як відповідь на успішні операції Сил оборони. Головним гальмом для ворога тривалий час була відсутність повноцінного аналога системи Starlink. Проте з 2025 року випадки фіксації та застосування російських БЕКів почастішали.

Попри те, що російські зразки суттєво поступаються українським за технологічністю та ключовими характеристиками, вони становлять реальну небезпеку для прибережної інфраструктури та цивільних суден. Водночас нейтралізація такого дроно-порту є критично складним завданням, оскільки об’єкти розосереджені та добре захищені.

Аналітики Defence Express пишуть, що Сили оборони давно готувалися до такої загрози, тож протидіятимуть українськими безекіпажними катерами, модифікованими під завдання перехоплення.

У СБУ підготовку до полювання на ворожі дроно-порти та катери розпочали ще у 2024 році. Торік там презентували оновлений БЕК Sea Baby.

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Росія здешевила свої дрони

Нагадаємо, Росія знайшла спосіб обійти санкції та придбати обладнання для 3D-друку турбін, що дозволило знизити вартість виготовлення реактивних дронів до 50–70 тис. доларів за одиницю.

Через високу швидкість цих безпілотників українська ППО наразі збиває лише 30% таких апаратів. Водночас реактивні БпЛА вже уражають цілі, недосяжні раніше для балістики, а сама РФ збільшила виробництво балістичних ракет до 100 одиниць на місяць на тлі скорочення постачань перехоплювачів для України.

Нові загрози створюють виклики перед опалювальним сезоном, тому Україна прискорює підготовку енергоінфраструктури, укріплюючи об’єкти бетонними та металевими конструкціями, накопичуючи газ і додаючи генерувальні потужності. Проте повністю захистити великі ТЕЦ, зокрема в Києві, неможливо через їхні розміри та ризик концентрованих балістичних ударів. Пошкодження системи може спричинити масштабні перебої зі світлом, водою й теплом у столиці, а також у таких містах, як Одеса та Кривий Ріг.

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