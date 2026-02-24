Загроза для Молдови та плани Росії: військовий попередив про нову небезпеку

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Росіяни не відмовилося від своїх максималістичних цілей в Україні. Вихід до невизнаного Придністров’я залишається одним із ключових завдань російської армії.

Про це у своєму розповів військовий експерт, полковник запасу Збройних Сил України Олег Жданов.

За словами Жданова, систематичні заяви Дмитра Пєскова, Сергія Лаврова та Миколи Патрушева є прямим свідченням того, що концепцію так званої «Новоросії» з порядку денного в Кремлі не знімали. Москва все ще розраховує на прорив південного фронту.

«Вихід на Придністров’я залишається одним із завдань „СВО“. До того ж там чекають на Росію два європейські зрадники — Фіцо та Орбан: вони відкриють кордон і пустять російські танки», — сказав полковник запасу.

Чому компроміси щодо Донбасу є небезпечними

Аналітик наголошує на неприпустимості будь-яких територіальних компромісів. На його переконання, будь-які поступки з боку України щодо статусу Донбасу — чи то демілітаризована зона, чи зона вільної торгівлі — будуть трактуватися російською пропагандою як абсолютна перемога Володимира Путіна.

«Якщо він виконає хоча б один пункт із тих, які називав 24 лютого 2022 року, значить переможе. А з цієї перемоги в Росії зроблять „взяття Берліна“ і кричатимуть на весь світ: „Ми говорили, що можемо повторити. Ось ми повторили!“, — пояснив Жданов.

Коментуючи здатність російської армії продовжувати наступальні дії попри величезну кількість загиблих, військовий експерт зазначив, що для Кремля людський ресурс не має жодного значення.

«Росія не має больового порога втрат: треба покласти мільйон чоловік — покладе, потрібно другий мільйон — покладе, потрібно третій — покладе. Для неї головне перемогти, якою ціною — не важливо», — підкреслив аналітик.

Експерт підсумовує: якщо росіянам вдасться зафіксувати бодай часткове виконання своїх ультиматумів, це не принесе стабільного миру. Навпаки, це лише дасть агресору час на перегрупування, після чого Росія може розширити географію конфлікту та спрямувати свої сили на наступну ціль, якою з високою ймовірністю стане столиця Молдови — Кишинів.

Нагадаємо, 7 лютого Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив про падіння безпілотника на півночі країни. Інцидент стався на околицях села Софія у Дрокієвському районі — підозрілий об’єкт виявили 6 лютого.

За даними правоохоронців, фахівці ідентифікували апарат як дрон типу «Гербера». Експертиза встановила, що він не мав вибухової частини і не становив безпосередньої загрози вибуху.

На подію відреагувало Міністерство закордонних справ Молдови, наголосивши, що будь-яке потрапляння безпілотників у повітряний простір чи на територію країни є порушенням суверенітету та загрозою національній безпеці.