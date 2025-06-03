Загроза масованих ударів: Ігнат оцінив можливу відповідь РФ на атаку по аеродромах

Російські літаки / © Swedish Air Force

Реклама

Російська тактична авіація продовжує завдавати ударів по позиціях українських військ і цивільній інфраструктурі в зоні бойових дій.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Український правді.

За його словами, бойова авіація ворога активно застосовує керовані авіабомби (КАБи) на Сумському, Запорізькому та Донецькому напрямках.

Реклама

«Су-30, Су-35, Су-34 атакують КАБами. Їхня робота не припиняється. Сьогодні теж були активні на всіх ключових напрямках», — зазначив Ігнат.

Окрему загрозу становить російська стратегічна авіація. Як пояснив речник, загроза виникає тоді, коли є інформація про спорядження ракет або доставлення засобів ураження на аеродроми базування. Такі дії, як правило, передують масованим обстрілам.

«Поки що немає однозначних сигналів, але ми повинні бути готовими. Росія має ще чимало літаків стратегічної авіації, які не були знищені», — наголосив Ігнат.

За його словами, і Сили оборони, і Повітряні сили України, і громадяни мають залишатися максимально обережними: «Ви бачите, які реакції та погрози лунають від їхніх пропаг*ндонів у соцмережах. Це інформаційна та психологічна частина війни».

Реклама

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, Сполучені Штати очікують потужної військової відповіді Росії після атак українських дронів на стратегічні об’єкти, включаючи авіабази.

За словами джерел видання, Москва може відреагувати вже найближчим часом. Серед ймовірних сценаріїв — нова хвиля ударів по цивільній інфраструктурі, масштабні атаки на енергетичну систему України або запуск балістичних ракет середньої дальності.