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- Війна
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Загроза обвалу фронту: військовий про ситуацію на Покровському напрямку
Військовий Бунятов заявив про те, як росіяни «множать на нуль» логістику Сил оборони на Покровському напрямку.
Сили оборони зіткнулися з труднощами у логістиці на Покровському напрямку через ворожі екіпажі БПЛА.
Про це заявив Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», молодший сержант, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», у своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер+».
«Наша логістика на Покровському напрямку множиться на нуль. Вищому командуванню варто нарешті прийняти це до уваги і зосередити зусилля на знищенні ворожих екіпажів БПЛА», — зазначив Бунятов.
За його спостереженнями, на тлі постійних наказів по спостереженню і знищенню піхоти противника, ворожі оператори FPV дронів залишаються поза увагою, хоча саме вони виконують 50% наземних задач противника.
«Невчасна реакція призведе до обвалу фронту та миттєвого падіння оборони Покровська», — попередив військовий.
Нагадаємо, що РФ запустила фейк про вихід своїх військ на кордон Дніпропетровщини.