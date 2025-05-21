Загроза обвалу фронту: військовий про ситуацію на Покровському напрямку

Наступ РФ на Покровськ / © ТСН.ua

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Сили оборони зіткнулися з труднощами у логістиці на Покровському напрямку через ворожі екіпажі БПЛА.

Про це заявив Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», молодший сержант, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», у своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер+».

«Наша логістика на Покровському напрямку множиться на нуль. Вищому командуванню варто нарешті прийняти це до уваги і зосередити зусилля на знищенні ворожих екіпажів БПЛА», — зазначив Бунятов.

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За його спостереженнями, на тлі постійних наказів по спостереженню і знищенню піхоти противника, ворожі оператори FPV дронів залишаються поза увагою, хоча саме вони виконують 50% наземних задач противника.

«Невчасна реакція призведе до обвалу фронту та миттєвого падіння оборони Покровська», — попередив військовий.

Нагадаємо, що РФ запустила фейк про вихід своїх військ на кордон Дніпропетровщини.