Загроза оточення і новий напрям удару: експерт назвав ще одну небезпечну ділянку фронту

Російський танк / © Associated Press

Армія Російської Федерації намагається оточити українські Сили оборони в Запорізькій області.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак в ефірі “Radio NV”.

За його словами, на цій ділянці фронту головні населені пункти для окупаційного війська — це Гуляйполе та Оріхів.

“Найімовірніше, те, що зараз відбувається, мається на меті обійти місто Гуляйполе з півночі та зробити там ще одне кільце. Це загалом класика, з якою працюють російські окупанти. Напівоточення, потім оточення і витиснення українських військових з міста, яке вони займають”, — пояснив експерт.

Також російська армія намагається наступати в районі Степногірська, розташованого південніше Запоріжжя. Ступак вважає, що війська ворога можуть використовувати русло знищеного Каховського водосховища, щоб атакувати в цьому районі.

“Воно там уже зневоднене, велика кількість рослин, дерев стала. Воно дає певну перевагу, певні опції російським окупантам. Вони мають можливість використовувати це русло для того, щоб по ньому пройти в напрямку Запоріжжя і робити там певні диверсії”, — пояснив він.

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що через масовані штурми ЗСУ довелося відійти з позицій біля п’яти населених пунктів на Запорізькому напрямку — Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенки та Новомиколаївки.

Окрім того, він повідомляв, що росіяни намагаються використовувати дно колишнього Каховського водосховища, щоб обійти українські позиції в населених пунктах Плавні та Приморське. Окупанти прагнуть зайти з заходу у фланг.