Під Вовчанськом розбита логістика: росіяни накопичують сили для нового штурму
Ситуація навколо Вовчанська на Харківщині загострюється. Аналітики DeepState фіксують просування ворога та розширення «сірої зони». Окупанти перерізають логістичні шляхи, що ускладнює оборону міста, і застосовують нову тактику проти українських операторів БпЛА.
Російська армія посилила тиск у районі міста Вовчанськ Харківської області. За останніми даними, російські війська мають успіхи на флангах та нищать шляхи постачання ЗСУ.
Про це повідомляє моніторинговий ресурс DeepState.
Повзучий наступ: де прорвався ворог
Аналітики оновили мапу бойових дій:
Зафіксовано просування окупантів біля населених пунктів Синельникове та Цегельне.
Критична ситуація склалася у селищі Вільча. Сюди активно заходять російські штурмові групи.
Зона, яка раніше вважалася «сірою», стрімко розширюється.
«Вільчу активно поглинає ворог. Деякі бійці вже зазначають, що вона „червона“ [тобто повністю окупована — ред.], однак це ще потребує перевірки», — йдеться у повідомленні.
Логістичний зашморг і полювання на пілотів
Головною проблемою для оборонців Вовчанська стає пошкоджена логістика. Через постійні обстріли підвезення боєприпасів та ротація стають надскладними завданнями.
Крім того, росіяни змінили тактику боротьби з українськими дронами. Проти пілотів ЗСУ працюють спеціалізовані екіпажі «Рубікон». Їхня мета — вирахувати та знищити позиції операторів БпЛА.
«Це робиться, щоб унеможливити підтримку нашої піхоти з повітря і не дати знищувати позиції противника у відповідь», — пояснюють аналітики.
Паралельно ворог малими групами просочується в глибину оборони та накопичує сили для подальших штурмів.
Нагадаємо, росіяни змінили тактику під Вовчанськом. Окупанти відмовилися від неефективних лобових атак і шукають слабкі місця в обороні ЗСУ, застосовуючи авіабомби для знищення міста.