Під Вовчанськом розбита логістика: росіяни накопичують сили для нового штурму

Ситуація навколо Вовчанська на Харківщині загострюється. Аналітики DeepState фіксують просування ворога та розширення «сірої зони». Окупанти перерізають логістичні шляхи, що ускладнює оборону міста, і застосовують нову тактику проти українських операторів БпЛА.

Вовчанськ

Ситуація навколо Вовчанська на Харківщині є критичною / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Російська армія посилила тиск у районі міста Вовчанськ Харківської області. За останніми даними, російські війська мають успіхи на флангах та нищать шляхи постачання ЗСУ.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс DeepState.

Повзучий наступ: де прорвався ворог

Аналітики оновили мапу бойових дій:

  • Зафіксовано просування окупантів біля населених пунктів Синельникове та Цегельне.

  • Критична ситуація склалася у селищі Вільча. Сюди активно заходять російські штурмові групи.

  • Зона, яка раніше вважалася «сірою», стрімко розширюється.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

«Вільчу активно поглинає ворог. Деякі бійці вже зазначають, що вона „червона“ [тобто повністю окупована — ред.], однак це ще потребує перевірки», — йдеться у повідомленні.

Логістичний зашморг і полювання на пілотів

Головною проблемою для оборонців Вовчанська стає пошкоджена логістика. Через постійні обстріли підвезення боєприпасів та ротація стають надскладними завданнями.

Крім того, росіяни змінили тактику боротьби з українськими дронами. Проти пілотів ЗСУ працюють спеціалізовані екіпажі «Рубікон». Їхня мета — вирахувати та знищити позиції операторів БпЛА.

«Це робиться, щоб унеможливити підтримку нашої піхоти з повітря і не дати знищувати позиції противника у відповідь», — пояснюють аналітики.

Паралельно ворог малими групами просочується в глибину оборони та накопичує сили для подальших штурмів.

Нагадаємо, росіяни змінили тактику під Вовчанськом. Окупанти відмовилися від неефективних лобових атак і шукають слабкі місця в обороні ЗСУ, застосовуючи авіабомби для знищення міста.

