Загроза з Білорусі: скільки солдатів Лукашенко може "спалити" у війні в Україні

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не зацікавлений у прямому втягуванні своєї країни у війну проти України, адже для нього нейтралітет нині є синонімом виживання.

Про це в коментарі УНІАН заявив командир підрозділів операторів безпілотників, засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко.

Коментуючи заяви Мінська про готовність “відповісти всім потенціалом” у разі перетину білоруського кордону українськими військами, Луценко наголосив, що Україна не має наміру переходити цей кордон.

Реклама

“Основний аспект у тому, що ніхто не збирається перетинати їхній кордон”, — сказав він.

Водночас військовий зазначив, що Україна зацікавлена в тому, щоб Білорусь не допомагала Росії у війні. Зокрема, йдеться про відсутність російських ретрансляторів для дронів на білоруській території, роумінгу карток російських операторів у білоруських мережах, а також постачання нафтопродуктів і продукції оборонного призначення до РФ.

На думку Луценка, гучні заяви Мінська радше розраховані на внутрішню білоруську аудиторію, ніж на Росію.

Він також зазначив, що на місці Лукашенка думав би про певні домовленості, адже Росія слабшає, а Україна в окремих сегментах стає сильнішою.

Реклама

Говорячи про військовий потенціал Білорусі, Луценко заявив, що Мінськ має ресурс для ескалації, однак ціна такого кроку була б дуже високою.

“У них є потенціал просто спалити 50 тисяч своїх людей у наступах на наші дронові позиції”, — сказав військовий.

Водночас він підкреслив, що білоруське суспільство відрізняється від російського, а самі білоруси тривалий час пишалися тим, що не беруть участі у війні.

За словами Луценка, підвищення ставок створює для Лукашенка додаткові ризики.

Реклама

“Зацікавлений він таким чином весь потенціал використати? Тупо біороботів, піхоту кинути? Не думаю”, — зазначив він.

Військовий вважає, що Білорусь могла б вступити у війну лише у випадку, якщо Лукашенко був би впевнений у швидкій і переможній кампанії та став би на бік очевидного переможця.

Однак наразі, за його словами, жодна зі сторін не може запропонувати Мінську таку війну.

“Нейтралітет зараз — це для Лукашенка синонім його виживання. Нейтралітет. Ні в ту, ні в іншу сторону”, — підсумував Луценко.

Реклама

Загроза з Білорусі: останні новини

Раніше заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета цинічно пригрозив Україні жорсткою відповіддю у разі «агресивного перетину» білоруського кордону.

Нагадаємо, на тлі розмов про загрозу для України з північного та північно-східного напрямків дипломат Роман Безсмертний оцінив реальні військові сили самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та плани Кремля.

Тим часом Україна надіслала чіткий сигнал білоруському режиму на тлі потенційних військових загроз: у разі спроби перетнути кордон наслідки для Мінська будуть катастрофічними.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна уважно стежить за ситуацією в Білорусі та не очікує її вступу у війну проти нашої держави. Водночас українські спецслужби відстежують усі зміни поблизу кордону, які можуть становити потенційну загрозу.

Реклама

Новини партнерів