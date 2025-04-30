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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Загроза з півночі не зникла: ДПСУ про стан на білоруському напрямку

Прикордонники контролюють ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
РФ не переміщує війська до Білорусі, але плани агресії не виключені — речник ДПСУ

РФ не переміщує війська до Білорусі, але плани агресії не виключені — речник ДПСУ / © Держприкордонслужба України

На сьогодні ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається стабільною.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України та речник відомства Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, наразі не зафіксовано жодного переміщення техніки чи військ Росії вглиб території Білорусі або до безпосередньої близькості з українським кордоном.

«Наші підрозділи не фіксують формування ударного угруповання біля кордону. Російських військ, які б становили реальну загрозу, на території Білорусі зараз немає», – наголосив Демченко.

Попри це, прикордонники уважно стежать за ситуацією. Він нагадав, що Білорусь продовжує підтримувати РФ, а остання періодично анонсує спільні військові навчання.

«Цей напрямок залишається потенційно небезпечним, бо ворог може використати його знову. Але ми готові і оперативно реагуємо на будь-які зміни», – підкреслив речник.

Нагадаємо, Демченко також відповів, чи є загроза окупації Сум, зазначивши, що ворог застосовує тактику малих штурмових груп.

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